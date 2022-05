Musikschulpreis - jetzt für Projekt aus der Region abstimmen!

Schwetzingen/Waghäusel. Die Musikschule Waghäusel-Hambrücken ist für den Publikumspreis nominiert – 10.000 Euro Preisgeld winken.

Der HERGEHÖRT! Musikschulpreis Baden-Württemberg wird in diesem Jahr unter dem Motto „Starke Ideen für die Musikschule von morgen“ erstmalig vergeben. Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs prämiert gemeinsam mit der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg kreative, zukunftsfähige und vielfältige Projekte, die in den letzten zwei Jahren an öffentlichen Musikschulen in Baden-Württemberg entstanden sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Jury um den bekannten Singer-Songwriter Max Mutzke hat nun aus den zahlreichen Einsendungen zwölf Musikschulen für den Publikumspreis nominiert. Auch die Musikschule Waghäusel-Hambrücken ist mit ihrem Beitrag „Spielraum Musik – Musiktherapeutische Selbsterfahrungsgruppe an einer Förderschule“ für das öffentliche Online-Voting zugelassen worden, durch das zwischen 25. Mai und 2. Juni 2022 der Gewinner ermittelt wird. Die Abstimmung findet unter folgender Adresse statt: https://www.musikschulen-bw.de/musikschulpreis/abstimmung/

Die Musikschule Waghäusel-Hambrücken freut sich, wenn sie für ihr Projekt mit der Kurt-Waibel-Schule in Schwetzingen viel Stimmen bekommt. © Musikschule

Kooperation mit Schwetzinger Schule

Der „Spielraum Musik“, eine Kooperation zwischen der Musikschule Waghäusel-Hambrücken und der Kurt-Waibel-Schule Schwetzingen, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen, ist eine musiktherapeutische Selbsterfahrungsgruppe zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz und dem Aufbau einer effektiven Resilienz bei den Kindern der 2. Jahrgangsstufe. Resilienz beschreibt die Fähigkeit, persönliche Krisen zu bewältigen und unbeschadet zu überstehen. Genauer gesagt handelt es sich um psychische Abwehrkräfte und Mechanismen, welche in Zeiten besonderer mentaler Herausforderungen zur Bewältigung dieser notwendig sind. Vor allem die präventive Resilienzbildung fand vor der Coronapandemie im breiten Feld der Sonderförderungen zu wenig Beachtung. Soziale Umfelde wie Freunde, Familie, Schule und Vereine konnten Kinder mit emotionalen Schwächen in Krisensituationen oft gerade noch auffangen. In Zeiten von Corona war damit Schluss. Deshalb ist die Bildung einer effektiven Resilienz (auch ungeachtet einer Pandemie) wichtiger denn je, damit Kinder auch zukünftig die Chance haben, in Extremsituationen und bei sozialer Isolation auf emotionale Herausforderungen angemessen und lösungsorientiert reagieren zu können.

Neben dem Publikumspreis wird ein Jurypreis vergeben. Beide Preise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Die Gewinner beider Preise werden im Anschluss an das Online-Voting bekannt gegeben.