Mut zur Reanimation

„Prüfen, Rufen, Drücken“ lautet die Merkregel. Wer eine reglose Person vorfindet, muss immerhin schnell handeln. Als Erstes ist der Atem zu prüfen, dann sofort Hilfe zu anzufordern. Bis der Notarzt eintrifft, können die Minuten lebensrettend sein: Jetzt heißt es, durch Herzdruckmassage die Person wiederzubeleben. Drücken, drücken, drücken – wie lange doch dann einige Minuten sein können: „Puh, das ist anstrengend“, meinte ein Schüler verschwitzt und beeindruckt.

Zum Welttag der Wiederbelebung hatte auch das Hebel-Gymnasium die Schulgemeinschaft zum Leben-retten-Lernen ermutigt. Die Schulsanitäter und Studenten der medizinischen Fakultäten Mannheim und Heidelberg zeigten, wie Laien eine Reanimation durchführen können. Cornelia Bode, Leiterin des Schulsanitätsdienstes, und Lehrer Hannes Henn hatten die Studenteninitiative „First aid for all“ eingeladen. „Du kannst nichts falsch machen, es sei denn, du machst nichts“, fasste Medizinstudent Martin zusammen. Nur in 42,6 Prozent der Fälle würden Ersthelfer mit den Wiederbelebungsmaßnahmen anfangen. Wenn die Maßnahmen frühzeitig eingeleitet würden, ließen sich so deutschlandweit mindestens 10 000 zusätzliche Leben pro Jahr retten.

In den großen Pausen konnten Schüler an Puppen Druckmassage üben, in der dritten und vierten Unterrichtsstunde nahmen die Schulsanitäter zudem an einer vertiefenden Fortbildung teil.

Die Aktion stieß nach Auskunft der Schule auf Interesse. „Die Schüler haben nun verstanden, wie wichtig es ist, in einem Notfall überhaupt zu helfen und aktiv zu werden. Daher fordert der Deutsche Rat für Wiederbelebung, dass alle Schüler ab Klasse sieben jährlich zwei Schulstunden Wiederbelebungstraining erhalten“, schreibt die Schulleitung. zg