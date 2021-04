Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Schwetzingen. Polizisten haben bei zwei Männern in der Schwetzinger Fußgängerzone Marihuana sichergestellt. Wie die Beamten mitteilten, hat ein 35-Jähriger am Dienstagnachmittag etwa über ein Gramm bei sich, der 49-Jährige etwa 70 Gramm. Ein Verfahren gegen die beiden läuft. Bei den Ermittlungen geriet noch ein anderer Mann in den Fokus der Polizisten. Ein 57-Jähriger, der in der Innenstadt wohnt, soll die Drogen verkauft haben. Die Wohnung des Mannes wurde noch am Dienstagabend durchsucht. Dort fahnden die Beamten mehr als 100 Gramm verschiedener Drogen (Marihuana, Haschisch, LSD und Cannabissamen). Mehrere hundert Euro Dealgeld in szenetypsicher Stückelung wurden bei der Durchsuchung ebenfalls sichergestellt. Für den Außenbereich der Wohnung wurde zusätzlich ein Drogensuchhund eingesetzt.

Der 57-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Revier gebracht, dann aber wieder freigelassen. Wegen des Verdachts, mit Drogen gehandelt zu haben, wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.