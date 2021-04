Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

In der Fußgängerzone wurden am Dienstagmittag zwei Männer im Alter von 35 und 49 Jahren von Beamten des Polizeireviers Schwetzingen und Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Bruchsal auf Fußstreife kontrolliert, die – wie sich während der Kontrolle herausstellte – Marihuana einstecken hatten. Das teilte die Polizei mit.

Während bei dem Jüngeren lediglich etwas über ein Gramm festgestellt wurde, hatte der Ältere über 70 Gramm bei sich. Die Drogen wurden sichergestellt und Verfahren gegen beide eingeleitet.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen richtete sich der Fokus der Fahnder auf einen 57-jährigen Mann, der die Drogen den beiden Männern verkauft haben soll. Die Wohnung des Mannes, der in der Innenstadt wohnt, wurde noch am Dienstagabend durchsucht. Dort wurden über 100 Gramm verschiedener Drogen (Marihuana, Haschisch, LSD und Cannabissamen) aufgefunden. Mehrere hundert Euro Dealgeld in szenetypischer Stückelung wurden bei der Durchsuchung seiner Person ebenfalls sichergestellt. Für den Außenbereich der Wohnung wurde zusätzlich ein Drogensuchhund eingesetzt.

Weitere Ermittlungen

Der 57-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Revier gebracht. Nach Beendigung erster polizeilicher Maßnahmen und seiner erkennungsdienstlichen Erfassung, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Wegen des Verdachts, mit Drogen gehandelt zu haben, wurden weitere Ermittlungen aufgenommen, heißt es abschließend. zg

