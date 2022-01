Nach Amoklauf: Heidelberg ruft zu stadtweiter Gedenkminute am Montag auf

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg ruft eine Woche nach dem Amoklauf an der Universität am kommenden Montag zu einer stadtweiten Schweigeminute auf. Damit schließt sich die Stadt der Gedenkminute der Universität an, die genau eine Woche nach der Tat im Rahmen einer Trauerfeier eine Schweigeminute einberuft. Das teilte die Verwaltung am Freitag mit. Oberbürgermeister Eckart Würzner erklärte dazu: „Die furchtbare Gewalttat schockiert viele Heidelbergerinnen und Heidelberger. Ich möchte alle Menschen in der Stadt bitten, sich am Montag um 12.24 Uhr der Schweigeminute anzuschließen. Halten Sie einen Moment inne – am Arbeitsplatz, in Geschäften, in Schulen und an vielen weiteren Orten.“

Um 12.24 Uhr waren am vergangenen Montag, 24. Januar, die ersten Notrufe zu den Schüssen im Universitätsgebäude im Neuenheimer Feld eingegangen. Eine junge Frau wurde bei der Gewalttat getötet, drei weitere Studierende verletzt. Der Täter nahm sich wenig später auf der Flucht das Leben. „Lassen Sie uns gemeinsam der Opfer gedenken. Lassen Sie uns gemeinsam ein starkes Zeichen setzen, dass wir in Heidelberg füreinander einstehen!“, sagte Würzner weiter.

Es werde Zeit, Orte und Begegnungen brauchen, um die unfassbare Tat zu verarbeiten, teilte die Universität Heidelberg mit. „Die Gedenkfeier und die Schweigeminute sollen dafür ein Auftakt sein“, so Rektor Bernhard Eitel laut Mitteilung. Durch die Gedenkfeier in der Peterskirche wird Universitätsprediger Helmut Schwier führen. Unter anderem nehmen auch Innenminister Thomas Strobl sowie Wissenschaftsministerin Theresia Bauer als Vertreter des Landes Baden-Württemberg teil.

„In der Zeit von 11 bis 14 Uhr ruhen an der Universität Heidelberg die Lehrveranstaltungen, damit Lehrende und Studierende gemeinsam die Gedenkfeier via Stream oder TV verfolgen können“, informierte die Universität. Da in der Peterskirche keine Plätze mehr zur Verfügung stehen würden, lade auch die Friedenskirche dazu ein, dort gemeinsam die Übertragung zu verfolgen. In der Kirche sei Raum für 350 Personen.

