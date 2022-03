Nach Amoklauf in Heidelberg: 18-jähriger Täter war psychisch krank und handelte allein

Heidelberg. Das Todesermittlungsverfahren zum Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg nähert sich dem Abschluss. Das gaben die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Der verstorbene 18-jährige Täter war ein Einzelgänger. Wie die Ergebnisse laut Polizei und Staatsanwaltschaft zeigen, soll er keine sozialen Bindungen zu seinen Mitstudierenden gehabt haben. Der 18-Jährige hatte am 24. Januar mit zwei Langwaffen eine 23 Jahre alte Studentin getötet, insgesamt acht weitere Studierende verletzt und sich anschließend selbst erschossen. Noch am selben Tag hatte die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die 32-köpfige Ermittlungsgruppe „Botanik“ gegründet.

Der 18-jährige Student handelte bei der Amoktat allein. Es gab keine Mittäter, bewussten Helfer oder Anstifter. Hinweise für sonstige Mitwisser, die der Verstorbene in seinen Tatplan eingeweiht hätte, fanden sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft ebenfalls keine. Das Tatmotiv konnte nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden. Indes spreche aber einiges dafür, dass der Täter sich mit der Amoktat für eine in seiner Vorstellungwelt erlittene Kränkung habe rächen wollen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Im Zeitraum 2018 bis Anfang 2020 hatte sich der verstorbene Täter in ambulanter psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung befunden. In der zweiten Hälfte des Jahres 2018 war er für mehrere Wochen und Anfang 2019 für einige Tage stationär psychiatrisch behandelt worden. Für die Aufnahme in das Krankenhaus hatten laut Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft jeweils akute Suizidvorstellungen oder sogar -versuche des Täters eine Rolle gespielt. Bei den Entlassungen waren dem Täter unterschiedliche psychiatrische Störungen bescheinigt worden – unter anderem eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die nach Einschätzung seiner Behandler mit starker Verminderung des Selbstwertgefühls und der Fähigkeit, Kritik zu akzeptieren, und folglich starker Steigerung der Kränkbarkeit des damals 15-jährigen Jugendlichen einhergegangen war. Diese narzisstische Persönlichkeitsstörung soll nach Einschätzung eines durch die Staatsanwaltschaft hinzugezogenen forensischen Psychiaters maßgeblicher Grund für die Tat sein.

