„Was ist in #Heidelberg #Neuenheim los? Hunderte Polizisten, zivil und uniformiert, etliche Krankenwagen“, schreibt ein Nutzer am Montagmittag auf Twitter. Ein anderer antwortet: „Es gab wohl mehrere Schüsse beim Botanischen Garten und mehrere Verletzte!“ Einige Minuten danach, schickt die Polizei per Mail ihre erste Mitteilung heraus. Sofort gehen die Spekulationen auf Social Media los. Es

...