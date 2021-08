Nach Bitte um Geldspende mit Pfefferspray verletzt

Speyer. Eine unbekannte Person hat einem 18-Jährigen in der Nacht zu Sonntag in Speyer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zuvor um eine Geldspende gebeten. Da der junge Mann gegen zwei Uhr laut geschrien habe, sei die Polizei in der Maximilianstraße auf ihn aufmerksam geworden. Seine Augen seien stark gereizt gewesen, deshalb kümmerte sich ein hinzugerufener Rettungsdienst um in. Er musste aber laut Polizei nicht stationär aufgenommen werden.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.