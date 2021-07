Der Vorsitzende des Tennisclubs Blau-Weiß, Manfred Hausen, freute sich über 33 Mitglieder, die zur Corona-bedingt in diesem Jahr später angesetzten Hauptversammlung ins Clubhaus an den Odenwaldring kamen. Er dankte allen Mitgliedern für ihre uneingeschränkte Solidarität gegenüber dem Club in dieser schwierigen Zeit.

Als schönsten Tagesordnungspunkt galt es, Frauen und Männer zu ehren,

...