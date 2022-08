Nach Geldautomaten-Sprengung in Sinsheimer Badewelt: Erweiterte Fahndung läuft

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis. Nachdem am frühen Mittwochmorgen Unbekannte einen Geldautomaten im Foyer der Badewelt in Sinsheim gesprengt hatten und dann geflüchtet waren, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn die Unbekannten waren nach ihrer Tat, kurz nach 3 Uhr in der Nacht, mithilfe eines Fluchtwagens abgehauen. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunklen, möglicherweise grauen, Audi RS6. Die Täter flüchteten über die A6 in Richtung Mannheim – mit hoher Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilt.

Nach Geldautomaten-Sprengung in Sinsheim: Überregionale Fahndung bisher ergebnislos

Doch die überregionale Fahndung nach dem Fahrzeug, in die mehrere angrenzende Polizeipräsidien eingebunden waren, verlief bislang ohne Ergebnis. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist es nicht ausgeschlossen, dass die Täter zeitnah nach der Tat die A6 wieder verließen, um sich autobahnnah zu verstecken und um sich so einer weiteren Verfolgung durch die Fahndungskräfte zu entziehen.

Geldautomat in Sinsheim gesprengt Sinsheim, 17.08.2022: Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in der Thermen & Badewelt Sinsheim gesprengt und sind nun auf der Flucht. © priebe

Als Verstecke kommen leerstehende Gebäude oder Scheunen in Betracht, die die Täter nicht nur nach der Tat, sondern möglicherweise auch schon vor der Tat, zur Tatvorbereitung (z.B. Anschrauben gestohlener Kennzeichen) nutzen. Aus vergangenen, ähnlich gelagerten Fällen konnten die Fahnder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Erkenntnisse gewinnen, dass die "Geldautomatensprenger" die Parallelautobahnen A5 und A67 in Richtung Frankfurt und weitere Anschlussautobahnen als Fluchtrouten wählten. Auch entlang dieser Autobahnen kommen leerstehende Gebäude oder Scheunen als Verstecke in Betracht.

Nach Geldautomaten-Sprengung in Sinsheim: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Besitzer solcher Gebäude können für die Ermittler wichtige Zeugen sein. Ihnen könnte Verdächtiges/Merkwürdiges aufgefallen sein, was sie allerdings bislang jedoch noch nicht in Verbindung mit diesen überregionalen Straftaten gebracht haben. Weiter beschäftigt die Ermittler auch die Frage, wie sich die Täter Zugang zum Foyer der Badewelt verschafft haben könnten. Hierzu sind die Ermittlungen auch in Zusammenarbeit mit der Zentralen Kriminaltechnik noch im Gange.

Insgesamt dürfte am Geldautomat und am Gebäude der Badewelt ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstanden sein. Über die gestohlene Geldsumme liegen noch keine Informationen vor. Alle Zeugen, insbesondere auch die Besitzer von leerstehenden Gebäuden und Scheunen entlang der beschriebenen Autobahnen A6, A5, und A 67 werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.