Nach Personenkontrolle in Grünstadt mehrere Drogen gefunden

Grünstadt. Am gestrigen Freitagabend sind bei einer Personenkontrolle in der Grünstadt Drogen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 41-jährige Mann gegen 23.00 Uhr in der Daimlerstraße kontrolliert. Der Mann war zu Fuß unterwegs. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten Amphetaminpaste, Amphetaminpulver, Cannabis und Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss wurde die Wohnung seiner Freundin in der Grünstadt durchsucht. Mit Unterstützung eines Drogenspürhundes konnte auch in der besagten Wohnung weitere Amphetaminpaste aufgefunden werden. Gegen den Grünstadter wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

