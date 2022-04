Nach Schneechaos-Nacht nun sonniges April-Winterwetter

Region/Schwetzingen. Des einen Freud, des anderen Leid: Die starken Schneefälle in der Nacht zum Samstag führten zu Straßensperrungen und Unfällen.

Im Norden Schwetzingens kam es auf der L597 (Friedrichsfelder Landstraße) zu einem Zusammenstoß zweier Autos am späten Freitagabend, bei dem eine Person laut Polizeiangaben leicht verletzt wurde. Ein 35-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhr die L597 in Fahrtrichtung Schwetzingen Zentrum und wollte an der Einmündung zur B36 links auf diese abbiegen.

Der Winterdienst ist im Einsatz - hier auf L596 zwischen Ziegelhausen und Wilhelmsfeld. © PR-Video/Priebe

Hierbei übersah er vermutlich aufgrund des dichten Schneetreibens einen entgegenkommenden Ford und kollidierte während des Abbiegevorgangs frontal mit diesem. Hierdurch wurde der Fahrer des Peugeot leicht verletzt. Der 63-jährige Fahrer des Ford und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 17.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L597 zwischen 22 Uhr bis zirka 9:30 Uhr voll gesperrt werden.

Einschränkungen bei Bus und Bahn

Seit Freitagnacht kommt es witterungsbedingt zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr, teilt die RNV mit. Im Laufe des Samstages wird das im Verkehrsgebiet der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH weiter zu Behinderungen, Fahrtausfällen und Streckensperrungen auf diversen RNV-Bahn und Buslinien kommen.

Dieser kleine Kerl dürfte nur kurze Freuden in der wärmenden Sonne haben... © Bauroth

Seit Samstag, 1 Uhr, ist der Betrieb auf der kompletten RNV-Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg und Weinheim eingestellt. Es wird gebeten, sich vor Fahrtantritt in der RNV-Start.Info-App oder unter www.rnv-online.de zu informieren.

Weiße Landschaften - Gefahren lauern

Schnee im April: Das dürfte an diesem sonnigen Samstag für einige Schneefreuden sorgen. Wälder sollten jedoch gemieden werden, da der Schnee sehr schwer ist und Äste oder gar Bäume brechen können. Unter anderem warnt die Feuerwehr Speyer "vor dem extrem nassen und außergewöhnlich schweren Schnee. Im Stadtgebiet Speyer sowie an den Zufahrtstraßen nach Speyer sind größere Äste abgebrochen und Bäume umgestürzt. Solange noch so eine schwere Last auf die Bäume einwirkt, raten wir dringend von Spaziergängen unter Bäumen ab! Es besteht Verletzungsgefahr!", so die Wehr. Das gilt grundsätzlich für alle Wälder der Region sowie Kommunen. Auch ist es ratsam, auf Dachlawinen zu achten.

In den weitläufigen Wiesen und Feldern hat unser Leser Hagen Heer bereits einen Morgenspaziergang genossen und dabei die schöne Landschaft eingefangen.