Nach Testaktion: Jugendliche kommen in Schwetzingen zu leicht an Alkohol und Tabak

Schwetzingen. Das Ordnungsamt und das Polizeirevier Schwetzingen haben gemeinsam eine Jugendschutzaktion organisiert, bei der 17-Jährige versuchen sollten, harten Alkohol und Tabakwaren in der Stadt zu kaufen. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: "Leider war es für die jugendlichen Testkäufer in Schwetzingen aber in vielen Fällen überraschend einfach, an – auch harte - Spirituosen und Tabakwaren zu kommen."

Insgesamt habe es elf Verstöße gegeben. "Unsere Bilanz fällt gemischt aus", teilt das Ordnungsamt laut Pressemitteilung der Stadt mit. "Von 19 Testkäufen gelang es den Jugendlichen in elf Fällen Alkohol und Zigaretten zu kaufen. Und das, obwohl die Jugendlichen auf Nachfrage verpflichtet waren, ihr wahres Alter anzugeben und den Personalausweis vorzulegen.“

Bußgeld und klärende Gespräche

Die Verkäufer müssten jetzt mit Anzeigen und einem Bußgeld rechnen. In den genannten elf Fällen gab es daher mit dem Verkaufspersonal im Nachgang aufklärende und beratende Gespräche und die Aufnahme der Personalien durch Ordnungsamt und Polizei. Diejenigen Verkaufsstellen, die sich korrekt verhielten, erhielten dagegen ein Lob für das umsichtige und richtige Verhalten, heißt es seitens der Stadt.

Bei der Aktion überprüften die Teams Einzelhändler, Supermärkte und andere Verkaufsstellen wie Tankstellen und Kioske. In zwei Teams waren dazu jeweils ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes, drei Mitarbeiter des Polizeireviers und ein Jugendlicher unterwegs.