Nach Unfall auf L599 bei Schwetzingen: Unfallverursacher flüchtet

Schwetzingen. Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin hat sich bei der Polizei gemeldet, nach sie einen Unfall hatte und der Verursacher sich von der Unfallstelle entfernt hat. Wie die Polizei mitteilte, kam die Mercedes-Fahrerin am Dienstag, 20. Dezember, gegen 19.10 Uhr von der B 36 und befuhr bei Grün die L 599 in Richtung Ketsch, als an der Kreuzung zur Mannheimer Landstraße das unfallverursachende Fahrzeug aus Brühl kommend auf die L 599 auffuhr.

Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Unfallverursacher mit dem Mercedes an dessen rechten vorderen Kotflügel. Nach dem Zusammenstoß verließ der bislang Unbekannte die Unfallörtlichkeit ohne anzuhalten.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Polizeiangaben auf einen Betrag in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst zu melden unter: 0621/1744100.