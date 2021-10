Nach Zwischenfall Ausdruck und Intensität gesteigert

Immer mehr Musiker benutzen Tablets statt Noten auf Papier. Das bietet durchaus Vorteile; dank eines gekoppelten Pedals kann man auf Fußdruck umblättern und hat so die Hände frei zum Musizieren. Jedenfalls solange, wie das Tablet tut, was es soll. Beim Konzert mit Antje Weithaas (Violine) und Mahan Esfahani (Cembalo) quittierte es jedoch seinen Dienst. Mitten in der C-Dur-Sonate von Arcangelo Corelli musste die Geigerin abbrechen.

Bald schon stand die gedruckte Ausgabe auf dem Notenständer. Und als hätte es diesen Zwischenfall nie gegeben, bewies Antje Weithaas Nerven und konnte Ausdrucksvariabilität und -intensität deutlich steigern. Noch zu Beginn wirkte Johann Sebastian Bachs Violinsonate e-Moll ein wenig unterkühlt und sachlich. Darius Milhauds herbe Klangsprache in seiner Sonate für Geige und Cembalo trug danach kaum zur emotionalen Erwärmung bei – zumal die Synchronizität zwischen beiden Musikern besonders in den Schlussakkorden wackelte.

Doch mit Corellis Sonate bewies die Violinistin unter der Begleitung Esfahanis einen beherzten Zugriff, Empfindsamkeit gegenüber den filigranen und ornamentalen Passagen und Spielwitz in den temporeichen Sätzen. Bachs E-Dur-Sonate und die h-Moll-Sonate von Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel machte den etwas opaken Höreindruck zu Beginn vergessen und beglückte mit barockem Schwung, impulsiver Spielweise, markanten Akzentuierungen und aparten Wechseln in der Stimmführung. Den dritten Satz aus Bachs E-Dur-Sonate gab das Duo am Ende noch einmal zu.

Doch zuvor stand noch Walter Pistons (1976 gestorben) Sonatina für Violine und Cembalo auf dem Programm, das dank der Verspieltheit und Sprunghaftigkeit dieser zwischen Barock und Neuer Musik vermittelnden Komposition für frischen Wind im Mozartsaal des Schwetzinger Schlosses sorgte – nunmehr ohne technische Zwischenfälle.

