Nachruf auf ehemaligen Volksbank-Direktor: Alfred Ewald ist verstorben

Schwetzingen/Oftersheim/Ketsch. Der langjährige Direktor der Volksbank Schwetzingen, Alfred Ewald, ist im Speyerer Diakonissenkrankenhaus im Alter von 80 Jahren verstorben, das hat uns die VR Bank Kur- und Rheinpfalz auf Nachfrage bestätigt. Zuletzt wohnte Alfred Ewald eher zurückgezogen im Ketscher Avendi-Seniorenheim.

Alfred Ewald stammte aus Schriesheim und hatte dort auch eine Banklehre absolviert. Sein Talent im Umgang mit Kunden und im Feldhandball brachte schon früh einen Wechsel nach Oftersheim mit sich, einer Hochburg dieser Sportart und Ewald wurde hier nicht nur ein herausragender Abwehrspieler, impulsiv und mit schnellem Antritt für das Team der Feldhandball-Bundesliga, sondern startete auch in der Bankkarriere durch: Mit nur 22 Jahren wurde er auch jüngster Vorstand der Volksbank Oftersheim. Und ihm ist es maßgeblich zu verdanken, dass sich das kleine Institut zukunftsfähig aufgestellt hat und durch die Fusion mit Schwetzingen weiter an Reputation und Qualität zulegen konnte.

Seit der Fusion zur Volksbank Bezirk Schwetzingen im Jahre 1977 war er auch dort Vorstand und vertrat die Genossenschaftsbank nach außen hin, bis er im Jahr 2002 in den wohlverdienten Ruhestand ging. Später haderte Alfred Ewald dann durchaus mit dem weiteren Fusionskurs „seiner Volksbank“ über den Rhein hinweg. Unvergessen sicherlich seine Rede bei der Fusionsvertreterversammlung in der Rheinhalle in Ketsch, in der er die Vertreter auffordert, gegen die Fusion mit Speyer-Neustadt zu stimmen. Danach hat sich Alfred Ewald zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Freie Wähler mitgegründet

Im Sport und im gesellschaftlichen Leben war Ewald stark engagiert. Seit über 50 Jahren war er Mitglied beim TSV Oftersheim, zuletzt als Ehrenmitglied – wenn Ewald gebraucht wurde, war er zur Stelle. Zudem war er Gründungsmitglied der Freien Wähler in Oftersheim und für diese lange Jahre im Gemeinderat. Im Jahr 1988 war Ewald der Gründungspräsident des Lions-Club Schwetzingen und engagierte sich dort für soziale Zwecke. Die Trauerfeier findet am Freitag, 27. August, um 13 Uhr in Schriesheim statt.

