Nächster Hilfseinsatz aus der Kurpfalz im Flutgebiet - Helfer gesucht

Schwetzingen. Das „Café International“ möchte sich mit seinen Besuchern für die Fluthilfe engagieren und hat daher an diesem Donnerstag, 29. Juli, zwischen 17 und 19 Uhr Armin Wacker eingeladen. Er half vergangenes Wochenende in Altenahr mit (wir berichteten). Durch seine Erzählungen sollen Menschen animiert werden, bei anstehenden Hilfseinsätzen wie am kommenden Samstag mitzuwirken. Am Samstag fahren Joe und Sabine Herrmann aus Plankstadt in das Katastrophengebiet fahren. Wer sich dem Trupp anschließen möchte, meldet sich bis diesen Donnerstagabend unter der Nummer 0173/8 30 04 58.

