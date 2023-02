Nächtliches Abenteuer mit Wölfen gefällig?

Cleebronn. Wenn man dem närrischen Treiben in den Faschingsferien entfliehen will, ist man im Wildparadies Tripsdrill genau richtig. Der naturnahe Wildpark liegt zwischen Heilbronn und Stuttgart. Er hat 365 Tage im Jahr geöffnet und ist die Heimat von über 60 Tierarten. Mit dem Erlebnispaket „Nächtliches Abenteuer unter Wölfen“ steht in den Faschingsferien noch ein besonders spannendes Übernachtungsangebot auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer eine Pause vom närrischen Treiben der schwäbisch-alemannischen Fasnacht einlegen möchte, der kommt bei einem Rundgang durch das 47 Hektar große Wildparadies Tripsdrill wieder zur Ruhe. Die zahmen Hirsche und Mufflons lassen sich sogar füttern und manchmal auch streicheln.

Täglich Greifvogel-Flugvorführungen

In den Faschingsferien finden täglich die Greifvogel-Flugvorführungen um 11.30 und 15.30 Uhr sowie die Fütterungen erst bei den Fischottern um 13.45 Uhr und dann anschließend um 14.30 Uhr, bei Wolf, Bär, Luchs und Wildkatze statt. Der Walderlebnispfad bietet die Möglichkeit, die Natur des Waldes auf anschauliche Art und Weise zu entdecken. Die kleinen Besucher können sich auf dem großen Abenteuerspielplatz so richtig austoben. Wenn sich nach so viel Erlebnis der Bärenhunger einstellt, gibt es in der Wildsauschenke mitten im Wald eine Stärkung mit deftigen Speisen und sowohl warmen als auch kalten Getränken.

Mehr zum Thema Freitzeitpark Erste Kopfüber-Achterbahn im Legoland Deutschland Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gewinnerin Simana ist bei „Olli“ Ehrengast Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Erleben Holiday Park startet in die Saison und kündigt neue Wasserattraktion an Mehr erfahren

Direkt an das Wildparadies grenzt das Natur-Resort Tripsdrill mit 48 Baumhäusern und 20 Schäferwagen. Die in den Baumhäusern übernachtenden Gäste genießen den Komfort eines Hotelzimmers – aber naturnah und in luftiger Höhe. Jedes Baumhaus verfügt über einen Aufenthaltsbereich mit Flachbildfernseher, Wlan, Minibar, Kaffeepadmaschine sowie eigenem Sanitärbereich mit Dusche/WC. Dank Fußbodenheizung ist es selbst in frostigen Nächten kuschlig warm.

Die Baumhäuser im Natur-Resort Tripsdrill bieten Hotelkomfort mitten im Wald. In den Faschingsferien gibt es ein Special zum Thema Wölfe. © Wildparadies Tripsdrill

Einen Katzensprung entfernt befinden sich 20 Schäferwagen. Diese sind mit jeweils vier gemütlichen Betten eingerichtet und mit Heizung, Minibar, Kaffeepadmaschine, Waschbecken, TV und Wlan ausgestattet. Den Gästen, die in den Schäferwagen übernachten, steht ein thematisiertes Badehaus zur Verfügung. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in der Wildsau-Schenke und der Eintritt ins Wildparadies sind bei jeder Übernachtung inklusive.

Von Donnerstag, 15., bis Samstag, 25. Februar ist das Erlebnispaket „Nächtliches Abenteuer unter Wölfen“ buchbar. Es enthält einen Empfang mit Glühwein oder Punsch, Tierlaternenbasteln für Kinder sowie eine Nachtwanderung mit Fütterung der Wölfe.