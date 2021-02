  Närrische Kinderturnstunde für alle digital

Schwetzingen. Als vor wenigen Tagen die Zeitungsbeilage des Turnvereins 1864 erschien, schauten auch die Verantwortlichen wehmütig auf die bunten Bilder von den Faschingsturnstunden der Kindergruppen von vor einem Jahr. Dass das 2021 so nicht stattfinden wird, war früh klar. Aber ganz ausfallen lassen, wäre schade.

Und so entstand relativ kurzfristig ein schönes närrisches Projekt, das vom Lions-Club Schwetzingen großzügig unterstützt wird: Am Fasnachtssamstag, 13. Februar, wird es die ersten digitalen Faschingsturnstunden für Kinder von eineinhalb bis zehn Jahren geben - also von den Purzelturnern bis hin zu den Grundschulkindern. Und das Tolle ist: Es dürfen nicht nur die TV-Mitglieder mitmachen, sondern alle Kinder. Für die Sechs- bis Zehnjährige ab 14.11 Uhr, für die Eineinhalb- bis Sechsjährigen ab 15.11 Uhr - natürlich alle verkleidet.

Das närrische Programm in digitaler Form wird so ähnlich sein wie bei den „analogen“ Vorgängern, wenn auch die Turngeräte aus der Halle wegfallen: Aber die Übungsleiterinnen Hanna Quast, Julia Dittes und Sophia Dopf haben sich gemeinsam mit Oberturnwartin Ute Fischer einiges ausgedacht, um für viel Spaß und Bewegung zu sorgen: Es wird getanzt, geturnt, gesungen und gespielt - eben nicht in der Turnhalle, sondern daheim im Wohnzimmer.

„Schorsch“ ist mit dabei

Ein DJ sorgt für die entsprechende Musik (wie das „Fliegerlied“ oder das „Rote Pferd“). Für die Polonaise wird im „Studio“ TV-Maskottchen „Schorsch“ eingespannt, zu Hause müssen eben Eltern und Geschwister herhalten. Auch „Ahoi“-Rufe und Stimmungsraketen werden nicht fehlen.

Und sogar auf den „Bonbonregen“ müssen die Kinder nicht verzichten: Denn der TV hat eine große Partytüte zusammengestellt, in der sich neben närrischen Utensilien auch einige vom Fasnachtszug bekannte Leckereien befinden werden. Für TV-Mitglieder ist diese Tüte kostenlos. Nichtmitglieder können sie für einen närrischen Obolus von 4,44 Euro erwerben.

Und so geht’s: Alle die mitmachen wollen, schreiben bis spätestens Donnerstagabend, 11. Februar, an die unten stehende Adresse eine Mail mit Name und Anschrift sowie einen Zeitpunkt, wann die fleißigen Helfer des TV die Tüten am Freitag, 12., und Samstagvormittag, 13. Februar, vorbeibringen können - logischerweise unter den geltenden Hygieneregeln.

Alle Teilnehmer bekommen dann eine Rückantwort mit dem Link und für die Nichtmitglieder eine Information über die Bezahlmöglichkeit für die Partytüte. ali

Kontakt und Anmeldung hier.

