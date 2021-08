Nagern das Leben erschweren

Im Schwetzinger Stadtgebiet treten seit einigen Wochen vermehrt Ratten auf. Sie wurden in Grünanlagen, an Abfalleimern und auch immer öfter in privaten Gärten von städtischen Mitarbeitern und aufmerksamen Bürgern beobachtet. Die Nagetiere sind zäh, schlau und stellen eine Gefahr für die Gesundheit sowie für das Kanalnetz und in der Erde verlegte Kabel dar. Statistisch gesehen kommt in der Stadt auf einen Einwohner eine Ratte. Der sorglose Umgang mit Abfall schafft für Ratten paradiesische Bedingungen. Wenn das Nahrungsangebot gut ist, explodiert die Population.

Dabei gibt es einfache Mittel, um die Zahl der Ratten zu begrenzen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Übermäßiger Rattenbefall sei ein von Menschen gemachtes Problem. Oftmals würden Essensreste leichtfertig über das WC entsorgt und landeten damit direkt bei Familie Ratte auf dem Tisch. Die schlauen Nager folgten der Futterspur durch die Abwasserrohre bis in den zehnten Stock eines Hochhauses. Da könnte schon mal ein Tierchen in der Toilettenschüssel auftauchen.

Rund um offene Abfalltonnen fänden Nager auch paradiesische Zustände vor. Deshalb sollten Speisereste nur im geschlossenen Bio- oder Restmüllbehälter entsorgt werden. Bei Pausen auf Parkbänken oder Picknicks und Grillfeiern im Grünen gelte daher die Regel: Jeder nimmt seinen Abfall wieder mit.

Auch ein unsachgemäß angelegter Komposthaufen im Garten böte den Tieren ideale Futterbedingungen. Die Fütterung von Haus- und Nutztieren sollte zudem immer kontrolliert erfolgen. Daher sollte man das Tierfutter nicht offen vor dem Haus stehen lassen. Verwilderte Büsche und Sträucher sollten zurückgeschnitten werden, da Ratten Fluchttiere sind, die im Wildwuchs eine ideale Rückzugsmöglichkeit finden. Sperrmüll und Abfalltüten sollten nicht längere Zeit am Straßenrand abgestellt werden. Schon nach wenigen Tagen können Ratten oder Mäuse alte Kühlschränke, Matratzen oder Schrankschubladen als Behausung nutzen.

Die Nager sind auch Überträger von Krankheiten wie Leptospirose. Deshalb sind Kommunen zur Rattenbekämpfung verpflichtet. Die Stadt Schwetzingen führe in regelmäßigen Abständen im gesamten Kanalbereich im Stadtgebiet eine Bekämpfungsaktion durch. Sollten Ratten auf einem privaten Grundstück auftreten, sei der Eigentümer für eine geeignete Rattenbekämpfung zuständig. zg

Info: Weitere Informationen gibt Nadja Tschan vom Ordnungsamt, Telefon 06202/87235.