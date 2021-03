Schwetzingen. Bereits seit vielen Jahren ist der Zweckverband Bezirk Schwetzingen im Umfeld der Kurt-Waibel-Schule mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma aktiv, heißt es in einer Pressemitteilung. In einem eigenen Monitoring konnte die letzten Monate die Feststellung gemacht werden, dass die Teilschließungen der Schule in Coronazeiten in einem Teilbereich des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit Förderschwerpunkt Lernen, die Nagetiere angezogen hatten.

„Auch wenn wir bis heute nur Mäuse fangen konnten“, so der Geschäftsführer des Zweckverbandes, Matthias Steffan, „wollen wir mit der Sanierung der betroffenen Klassenzimmer und Nebenräume den Nagetieren ein Eindringen in die Gebäudehülle unmöglich machen.“

Nach der Einschätzung der Experten und der Verbandsverwaltung habe dies nichts mit einer fehlenden Hygiene zu tun, sondern in diesem Falle viel eher durch die zurückliegenden kalten Wochen und Monate. Denn wenn es im Winter draußen kalt ist, dann wollen die Mäuse in warme Gebäude.

Bereits in der kommenden Woche startet die mit der Schulleitung abgestimmten Sanierungsmaßnahmen durch eine Fachfirma aus Baden-Württemberg, so dass schnellstmöglich die Räume wieder für den Unterricht zur Verfügung stehen, teilt Matthias Steffan weiter mit.