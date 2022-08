Nahe am Abgrund

„Über eine halbe Million Zuschauer haben diesen Film gesehen“, erklärte der deutsch-libanesische Journalist und Filmemacher Imad Karim auf einer Veranstaltung der Initiative Aufbruch 2016, auf der er sein Werk „Dekadenz – Jubelnd in den Untergang“ vorstellte. Der mehrfach ausgezeichnete Film skizziert die Geschichte der Bundesrepublik, in der er eine bestürzende Tendenz zur Selbstzerstörung erkennt, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus persönlicher Perspektive beschreibt Karim im ersten Teil des Werkes, wie er, vermittelt durch seine Eltern, im Libanon die Kultur Europas und besonders Deutschlands kennen- und lieben gelernt habe. Europa sei für ihn der Kontinent gewesen, der durch seine Industrialisierung die Armut überwunden und durch seine Politik die Sklaverei – schätzungsweise eine Million Christen seien im Lauf der Jahrhunderte in islamischen Ländern versklavt gewesen – aus der Welt geschafft habe.

Europa sei für ihn die Heimat der Demokratie, der Freiheit, der Philosophie und der Wissenschaft, mit einem Wort der Raum der Aufklärung und die Wiege der modernen Zivilisation. Als er selbst vor 44 Jahren nach Deutschland gekommen sei, sei noch bewusst gewesen, dass all diese Errungenschaften den Europäern nicht in den Schoß gelegt, sondern in einem harten Kampf errungen worden seien: „Damals war noch der Kampfeswillen vorhanden, der für eine geistige Auseinandersetzung notwendig ist!“

Mehr zum Thema Lieferketten Kettenreaktion: Taiwan-Krise bedroht deutsche Wirtschaft Mehr erfahren Energie Scholz sieht «großen Aufbruch» bei neuen Energieformen Mehr erfahren

Im Gegensatz dazu sei, so heißt es im zweiten Teil des Films, Deutschland heute ein „linker Freizeitpark“, in dem völlige Narrenfreiheit herrsche. Die Auffassung, dass alle Menschen guten Willens seien und nur das Beste wollten, sei die vorgeschriebene Meinung, der allerdings niemand widersprechen dürfe, zumal Diskussionen in dieser heilen Welt verpönt seien.

Eine Art „linker Tivoli“

Aus diesem Grunde dürfe es im „linken Tivoli“ auch keine Grenzen geben. Jeder sei eingeladen und nach der offiziellen Willkommenskultur auch willkommen. Zugangsbeschränkungen gebe es nicht, eine gute Ausbildung sei im Unterschied zu den klassischen Einwanderungsländern keine Voraussetzung zur Einwanderung, nicht einmal die Beherrschung der deutschen Sprache sei notwendig.

Die tonangebenden Berufe in dieser „Fun Society sind Gender-Experten, Sozialarbeiter und kultursensible Moderatoren, während Arbeiter und überhaupt arbeitende Menschen in dieser neuen Klassengesellschaft als rechts verschrien seien“, behauptet Karim laut Mitteilung der Initiative.

Bemerkenswert sei der Hass, der in dieser „toleranten Umgebung“ herrsche, vor allem der Hass auf die „alten weißen Männer“, denen Europa schließlich seine einzigartige Stellung in der Welt verdanke.

Wie es zu dieser verhängnisvollen Entwicklung kommen konnte, versucht der dritte Teil des Werkes zu beleuchten. Mit dem langen Marsch durch die Institutionen, den die 1968er Bewegung propagierte, sei die Blütezeit der Bundesrepublik zu Ende gewesen. Es habe die Infantilisierung begonnen, deren Realität, der linke Freizeitpark, heute zu besichtigen sei. Auf diesem Weg in den Untergang habe es Stationen gegeben, die den nahen Zusammenbruch dieser Spaßgesellschaft schon angekündigt hätten. So seien die missglückte Euro-Rettung, die katastrophale Energiewende und die verfehlte Migrationspolitik der offenen Grenzen Warnsignale gewesen, so Karim, die jedoch nicht beachtet worden seien. Der endgültige Sturz in den Abgrund, so der pessimistische Ausklang des Films, stehe noch bevor, sei aber nicht abzuwenden.

Naturgemäß drehte sich die lebhafte Diskussion um die Frage, ob dieser Pessimismus gerechtfertigt sei oder es Spuren der Hoffnung gibt. „Wenn es Hoffnung gibt“, konstatierte Karim, „dann am ehesten in den osteuropäischen Ländern, in denen die Werte des abendländischen Europas noch hochgehalten werden“, so schreibt Aufbruch 2016. zg