Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Heiligabend und erster Feiertag in Schwetzingen Negatives nicht ausblenden, aber das Gute sehen

Engel, Töne, Süßes und das Krippenkind – so feiern die evangelischen Christen. In St. Maria gewährt Pfarrer Lüttinger Einblicke in seine Weihnachtspost.