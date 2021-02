Das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags am 22. Januar nahm die Linke Schwetzingen Plus zum Anlass, mit dem ehemaligen außenpolitischen Sprecher der Linken im Bundestag, Jan van Aken, und dem Arzt Daniel Oehler von der „International Campaign to Abolish Nuclear weapons“ (ICAN) über die Bedeutung des Vertrages, über Abrüstung, und über linke Außenpolitik zu diskutieren.

Zunächst berichtete Oehler bei der Online-Debatte über die Folgen von Atomwaffeneinsätzen, über Unfälle und Beinahekatastrophen mit Nuklearwaffen sowie über die geplante Modernisierung des in Deutschland befindlichen US-amerikanischen Arsenals, die voraussichtlich sieben Milliarden Euro deutscher Steuergelder verschlingen wird.

Anschließend stellte Van Aken die Position der Bundesregierung dar und hielt die der Linken dagegen. Für die Linke sei klar: Deutschland muss den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen und in dieser Frage mit gutem Beispiel vorangehen. Alle Atomwaffen müssten aus Deutschland abgezogen werden. Deutschland müsse sich zur „Friedensmacht“ entwickeln und so eine verantwortliche Rolle im Weltsystem übernehmen. Ein erster Schritt dahin sei das Ende der deutschen Exporte von Kleinwaffen.

Auf die Frage des Landtagskandidaten und Moderators Florian Reck, was denn vor Ort getan werden könne, um die Kampagne zum Verbot von Atomwaffen zu unterstützen, antwortete Oehler, dass die Unterstützung durch das Einbringen der Thematik in Stadträte und Regionalparlamente sei sinnvoll. Außerdem freue er sich, dass die Linke versuche, das Thema im öffentlichen Interesse zu halten und lud die Anwesenden zum Aktionscamp in Büchel vom 6. bis zum 11. Juni ein, was Reck und andere Mitglieder sogleich zusagten. Reck abschließend: „Abrüstungspolitik ist in Baden-Württemberg auch ein Landesthema: Wir haben eine bedeutende Rüstungsindustrie, und die Atomwaffenbasis in Büchel ist auch nur einen Steinwurf entfernt. Wir wollen erreichen, dass endlich alle Atomwaffen aus Deutschland verschwinden!“ zg