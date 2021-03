  Nervige Anrufe

Kennen Sie das: Ihr Handy klingelt, eine Nummer wird angezeigt, die Ihnen im ersten Moment nichts sagt, aber Sie gehen mal ran. Möglicherweise ist es ja ein Bekannter, der eine neue Nummer hat. Am anderen Ende der Leitung fragt dann eine Stimme: „Spreche ich mit Frau Bauroth?“ So ging es mir in den vergangenen zwei Wochen drei Mal. Es waren Fake-Anrufe. Die Anrufenden wollten mir Phoenix-Aktien verkaufen, da ich mich dafür angeblich durch eine Eintragung auf einer Internetseite interessiert hätte, was ich definitiv aktiv nie getan habe.

AdUnit urban-intext1

Bei einigen Nummern meldet das Smartphone automatisch, dass es sich um „Spam-Verdacht“ oder sogar „potenziellen Betrug“ handelt, etwa bei folgenden Ziffern im Display: +493031219954, +496998669943, +436467895618, +43720971739 und +3228086382.

Es ist nicht nur nervig, sondern irgendwie auch beängstigend: Woher haben die Leute meine Nummer und vor allem: Woher kennen sie meinen Namen? Ich halte mich für eine sehr vorsichtige Person im Umgang mit den persönlichen Daten – etwa bei Eintragungen auf Online-Portalen wie Shops oder Ähnlichem.

Natürlich können diverse Portale immer gehackt werden und es ist ja bekannt, dass so oft Kontakte in falsche Hände geraten. Ärgerlich ist es dennoch, zumal man nichts großartig dagegen unternehmen kann.

AdUnit urban-intext2

Verbraucherschützer raten, die Telefonnummer, den Tag und die Uhrzeit des Anrufes zu notieren und an die Bundesnetzagentur zu melden. Diese kann dann Ordnungsgelder verhängen und Telefonnummern sperren.

Doch dann kommt vermutlich schon wieder die nächste neue Fake-Nummer, die einen nervt.