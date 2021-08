Netzwerken auf allen Ebenen für Afghanen in Not

Schwetzingen. „Ich hatte schon etliche Anrufe heute morgen auf Ihren Artikel hin. Von Menschen, die auch verzweifelte Afghanen begleiten“, schreibt Raquel Rempp der Redaktion nach dem Erscheinen der Geschichte von Zia Akbari und dessen Versuchen, Frau und Sohn aus Afghanistan herauszuholen (SZ, 19. August, Seite 9).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schwetzingerin und frühere Stadträtin, die seit Jahren in der Flüchtlingshilfe sehr aktiv ist, unterstützt, wo sie nur kann. So hat sie beispielsweise an den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), eine E-Mail geschrieben und das Schicksal von ihr bekannten Personen in Afghanistan geschildert. Etwa von einem Mann, der für die deutsche Polizei gearbeitet hat. „Er erhielt schon mehrere Morddrohungen durch die Taliban und muss täglich sein Versteck wechseln“, sagt sie. Und: Sie erhielt schnell Antwort aus Stuttgart. Ihr wurde ein Kontakt beim Auswärtigen Amt genannt, wo sie derartige Fälle mit deren Kontaktdaten gelistet werden. „Kontaktiert werden wohl nur die Personen, die evakuiert werden. Gerne können Sie dies an Ihre Netzwerke bereits weitergeben“, stand zur Erläuterung in den Schreiben an Raquel Rempp. „Es steht außer Frage, dass Baden-Württemberg sich nach allen Kräften für die Aufnahme gefährdeter Personen und ihrer Familien einsetzt und bereit ist, entsprechend auch Personen in Baden-Württemberg aufzunehmen. Bis auf Weiteres sind aber auch wir dafür von den Entwicklungen vor Ort abhängig und auf die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung angewiesen“, heißt es darin weiter.

Es sind kleine Hoffnungsschimmer für jene, die in Afghanistan festsitzen und dort in Gefahr sind sowie diejenigen hierzulande, die alles versuchen, um den Menschen zu helfen. „Ich bleibe dran“, so Rempp.

Derweil setzen sich Bundestagsabgeordnete wie Professor Dr. Karl A. Lamers (CDU, Wahlkreises Heidelberg/Weinheim) ein, den Stichtag für die Schließung des Flughafens in Kabul für Nato-Evakurierungen (31. August) außer Kraft zu setzen. Er hat sich in einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, an den Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Gerald Connolly, USA, gewandt. kaba

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2