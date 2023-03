Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wirtschaft Neu in Schwetzingen: Ein Geschäft für Kinderschuhe

Das Fachgeschäft „Boys & Girls Kinderschuhe Rhein-Neckar“ eröffnet in der Dreikönigstraße 15 in Schwetzingen und bietet Kinderschuhe an, die perfekt die Füße der kleinen Kunden abgestimmt sind.