Neue Baustelle in der Dreikönigstraße ab heute

Schwetzingen. Gerade endet eine Baustelle, doch die nächste folgt auf dem Fuße: Seit Dienstagnachmittag ist die Karlsruher Straße in Schwetzingen nach langen Bauarbeiten wieder für den Verkehr geöffnet, seit Mittwoch laufen nun die Bauarbeiten in der Dreikönigstraße. Durch die Umleitung des Durchgangsverkehrs und insbesondere des Busverkehrs während der Sanierung der Karlsruher Straße, haben sich in der Dreikönigstraße die bereits vorhandenen Fahrbahnschäden so verschlimmert, dass der Fahrbahnbereich zwischen Hausnummer 7 bis Hausnummer 18 erneuert werden muss. In diesem Zuge wird auch ein kurzer Abschnitt der Invalidengasse erneuert.

Umleitung ausgeschildert

Die Bauzeitfür diese Maßnahme dauert etwadrei Wochen. Während dieser Zeit ist die Dreikönigstraße zwischen Hebelstraße und KleinePlanken für den motorisierten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Fußgängerund Radfahrer könnenden Gehweg weiterhin nutzen. Für die Dauer der Bauzeit wird die Einbahnstraßenregelung der Heidelberger Straße umgedreht,so dass für Anwohner und Anlieger ein Einfahren in die Heidelberger Straße bis zu den Kleinen Planken und die Ausfahrt darüber möglich ist. Während der Bauphase, die jetzt begonnen hat, wander tder Wochenmarkt auf den nördlichen Schlossplatz. Die Anwohner wurden gesondert über die Baumaßnahme informiert. Für sie wurde in der Gustav-Hummel-Straße ein Ersatzparkplatz eingerichtet.