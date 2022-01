„Neue Flüchtlingskonvention notwendig“

„Die UN-Flüchtlingskonvention von 1951 ist hoffnungslos veraltet“, behauptet Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann auf einer Sprecherratssitzung der Initiative Aufbruch 2016 und fasst damit die Ausführungen des Schweizer Historikers Toni Stadler zusammen. Stadler habe seit 1987 in Flüchtlingslagern und verschiedenen Organisationen der internationalen Kooperation gearbeitet, bevor er sich den Ruf eines der schärfsten Kritiker der europäischen Entwicklungs- und Migrationspolitik erworben habe, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative.

Der Schweizer Historiker führe in seinem Aufsatz „Asylpolitik auf einem veralteten Fundament“ zunächst einmal aus, dass die meisten Staaten der Welt allein das Bestreben hätten, die Bestimmungen der zum letzten Mal 1967 überarbeiteten Flüchtlingskonvention zu umgehen. Die Vorgänge in Polen, Griechenland, am Ärmelkanal und in La Palma zeigten, dass keine vernünftige Regierung Millionen von Migranten aufnehmen wolle.

Während die meisten Staatschefs der EU mit markigen Worten behaupteten, die UN-Flüchtlingskonvention zu verteidigen, offenbarten ihre Taten das Gegenteil. Durch Geldzahlungen an Regierungen entlang der Fluchtwege oder mit Polizeigewalt werde versucht, die Migranten von Europa fernzuhalten, sagt Zimmermann im Referat.

Pflichten der Verursacherstaaten

„Realitätsfremd“ nennt Zimmermann die Verletzungen der Menschenrechte durch „einen Umzug der Geschädigten nach Europa be-strafen zu wollen. Eine Schwäche der gegenwärtigen Konvention sei, dass die Pflichten der menschenrechtsverletzenden Staaten mit keinem Wort erwähnt würden. Darüber hinaus gehöre zur Wirklichkeit der Migration, dass die in jedem Flüchtlingslager und allen Hauptstädten des Nahen Ostens und Afrikas präsenten Menschenschmuggler für in der Regel 4000 Dollar den Zugang zu einem Asylverfahren in einem europäischen Land verkauften. Damit beginne eine gefährliche Reise, an deren Ende 90 Prozent aller Asylgesuche abgewiesen würden. Nach Schätzung der Internationalen Organisation für Migration ertränken dabei jeden Tag mindestens fünf Menschen, wobei die Dunkelziffer sehr hoch sei. Stadlers Fazit: „Das falsche Versprechen der Konvention bringt mehr Menschen in Lebensgefahr als es echt Verfolgte schützt!“

Deswegen, so Dr. Zimmermann, fordere Stadler eine neue, wirklichkeitsgerechte UN-Konvention über „Rechte der Flüchtlinge und Pflichten der beteiligten Regierungen“. An erster Stelle in dem Entwurf müssten die Pflichten der Herkunftsländer stehen, der Länder, aus denen die Migranten kommen. Sie sollten sich dazu verpflichten, die Menschenrechte zu achten und bei Verletzungen eine Untersuchung durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zuzulassen. Weiter müssten sie zusichern, den Menschenschmuggel zu bekämpfen und beim Rücktransport abgewiesener Asylbewerber zu kooperieren.

Die Aufnahmeländer, in aller Regel die Staaten des Nordens, verpflichteten sich im Gegenzug dazu, Vertriebene und Flüchtlinge in der jeweiligen Region zu schützen, zu unterstützen und ihnen einen freien Zugang zu einem Asylverfahren über ihre Botschaften zu gewähren.

Um Asylbewerbern gefährliche Reisen zu ersparen und den Menschenschmuggel zu unterbinden, sollten die Aufnahmeländer anordnen und durchsetzen, dass Asylgesuche ausschließlich bei den Botschaften in den Herkunftsregionen oder in UNO-Flüchtlingslagern eingereicht werden könnten. Asylverfahren in den Aufnahmeländern würden damit abgeschafft und damit entfalle jeder Anreiz für den verderblichen Menschenschmuggel.

Zum Abschluss wies Referent Zimmermann darauf hin, dass in den Ausführungen des Schweizer Historikers begreiflicherweise vorausgesetzt sei, worauf Professor Fritz Söllner immer hinweise: Einwanderungs- und Flüchtlings-Asylpolitik seien strikt zu trennen. zg

