Neue Gemeinschaftsschule in Heidelberg

Heidelberg/Region. Der bilinguale Zug, die „Forscherzeit“ und das individuelle Coaching-Angebot – das sind die Besonderheiten der neuen HPC Gemeinschaftsschule (in Gründung) in Heidelberg. Der Schulträger, die F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH, schafft für Schüler somit eine weitere Einstiegsmöglichkeit ab Klasse 5 in Ergänzung zu ihrer Realschule und dem bilingualen Gymnasium unter dem Dach der HPC Schulen. Dafür entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Heidelberger Campbell Barracks ein neuer Campus mit Forscherhaus.

Start im September 2022 – regelmäßige Informationsveranstaltungen

Die ersten Fünftklässler an der HPC Gemeinschaftsschule in Heidelberg sollen zum kommenden Schuljahr 2022/2023 starten. Interessierte Eltern und Schüler können sich auf der Internetseite der HPC Schulen über die Details informieren und Schulplätze sichern. Bei den regelmäßigen Online-Informationsterminen gibt das Schulleitungsteam einen detaillierten Einblick in das Schulkonzept und stellt den Schulalltag sowie die Besonderheiten - wie beispielsweise die Arbeit mit Coaches - vor. Alle Infos unter www.hpc-schulen.de.