Neue Generation von Musikern

Der Jazzinitiative Schwetzingen bittet an diesem Freitag, 27. August, zwischen 19 und 21 Uhr zur Schlossplatz-Musik vors Palais Hirsch. Das Jazz- und Fusionquartett „Blue Groove“ tritt auf.

Dazu zählen vier junge Musiker, die die neue Generation des Jazz verkörpern: Adrian Gallet am Saxofon, Paul Dupont am Bass, Nick Kannewurf am Schlagzeug, Thomas Fritzler am Piano und als „Special Guest“ Tobias Großmann an der Gitarre. Die Musiker bieten bekannte Jazzstandards verschiedener Stilrichtungen interessant arrangiert sowie Eigenkompositionen. Der Eintritt ist frei. Gefördert wird die Aktion von der „Bundesinitiative Musik“ und „Neustart Kultur“. zg