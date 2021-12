Neue Gesichter im Schwetzinger Grünen-Vorstand

Gleich drei neue Gesichter wählten die Grünen bei ihrer Hauptversammlung in den Vorstand, der jetzt sechs Personen zählt. Die in Schwetzingen geborene Ingenieurin Karina Schneider (Bild) vertritt zukünftig gemeinsam mit der im Amt bestätigten Tierärztin Dr. Susanne Hierschbiel den Ortsverband als Sprecherin. Für Schneider, der Klimaschutz, Digitalisierung, Feminismus und Politik für gesellschaftliche Minderheiten besonders am Herzen liegen, ist es wichtig, durch Vielfalt, neudeutsch Diversity genannt, althergebrachtem Schubladendenken entgegenzuwirken.

Neu im Vorstand als Beisitzer ist auch Informatikstudent Kornelius Rohrschneider, der Digitalisierung, Innenpolitik und queere Themen verstärkt einbringen möchte. Auch Betriebswirtin Julia Poll ist neue Beisitzerin. Als Mutter einer kleinen Tochter sind ihr Ernährung, Kinderpolitik und Nachhaltigkeit ein persönliches Anliegen. „Wir sind total begeistert, dass gleich drei der jüngeren Mitglieder für den Vorstand kandidiert haben“, sagt Regina Czechanowski.

© Grüne

Bei der ersten Sitzung des neuen Vorstandes wurde verabredet, die Themen gerade auch der jungen Generation verstärkt aufzunehmen. Zudem soll das Thema Stadtbäume in Zusammenarbeit mit der Grünen- Gemeinderatsfraktion im nächsten Jahr weiter Schwerpunkt im Ortsverband sein. „Warum hat Schwetzingen immer noch keine Baumsatzung?“, fragte Czechanowski. „Bäume sind schließlich die besten und günstigsten Luftreiniger und Schattenspender, die wir in der Stadt haben. Sie werden immer noch stiefmütterlich behandelt oder als reine Dekorationsobjekte betrachtet.“

Ein weiterer Schwerpunkt werde das Thema „Sozialer Zusammenhalt“ sein, der für die Grünen zunehmend durch die Corona-Pandemie gefährdet ist. Dies verdeutlichten Diskussionen bis in den engsten Familien- und Freundeskreis. Beim ersten Treffen im neuen Jahr am 18. Januar werden Vertreter der Bürgerinitiative Entenpfuhl zu Gast sein. zg/Bild: Grüne

