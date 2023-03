Neue Impulse für die Jugendarbeit

Mit der offenen und mobilen Jugendarbeit in Schwetzingen muss sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 29. März, befassen. Grund ist die aktuelle Situation beim städtischen Personal: Denn von den bisher zusammen drei Vollzeitstellen im Jugendzentrum „Go in“ ist seit 30. Juni 2022 lediglich noch eine besetzt – von Urgestein Karlheinz Seitz. „Der Kollege hält den Betrieb seitdem alleine aufrecht und benötigt dringend Unterstützung“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem sei der Betrieb des Jugendtreffs Hirschacker im Laufe des Jahres 2021 eingestellt worden und die Stelle seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Mitarbeiterin mit 22 Stunden Umfang unbesetzt. Eine weitere Kollegin, die mit zehn Stunden im Hirschacker eingesetzt war, befinde sich noch bis Ende März 2024 in Elternzeit.

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat nun, mit einem Träger der Jugendarbeit zusammenzuarbeiten – dem Friedrichstift in Leimen. Verhandlungen haben bereits stattgefunden. Die Einrichtung wurde vom Rhein-Neckar-Kreis empfohlen und sei auch bereit, sowohl die offene als auch mobile Jugendarbeit anzubieten.

Zuerst eine Vollzeitstelle

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neues "Camp" bei Straßenmeisterei Weikersheim: Wohnraum für 66 Flüchtlinge geplant Mehr erfahren

Geplant ist laut Verwaltungsvorlage zunächst eine Vollzeitstelle bereits ab dem 1. April. Diese soll in eine Dreiviertelstelle und eine Viertelstelle aufgeteilt werden – Letztere mit einer Mitarbeiterin, die über Erfahrungen verfügt und im Einsatz ist, wenn es um das Thema Sondierung und Bedarfsanalyse geht. In einer weiteren Stufe soll dann eine bedarfsgerechte Empfehlung ausgesprochen werden, die zur erneuten Entscheidung eingebracht würde. Dabei soll das Thema mobile Jugendarbeit vermehrt einfließen.

Weitere Themen der Gemeinderatssitzung sind die Kindergarten- und Schulentwicklungsplanung, Arbeitsvergaben (Elektrotechnik) in der Hirschacker-Grundschule sowie die Sanierung des vorhandenen Abwasserkanalabschnitts in der Werkstraße und Verlängerung der Abwassererschließung. ali

Info: Öffentliche Gemeinderatssitzung (Mittwoch, 29. März, 18 Uhr, großer Sitzungssaal im Rathaus)