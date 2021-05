Schwetzingen bekommt einen neuen Kindergarten: Nach dem Beschluss des Gemeinderats vom Mittwochabend kann der bisherige Indoor-Spielplatz „Drachenland“ am städtischen Stadion an der Ketscher Landstraße zu einer Betreuungseinrichtung mit vier Gruppen umgebaut werden. „Mäusezauber Active“ heißt die Bewegungs-Kita, der vom Träger MZ-Concept GmbH mit Sitz in Weinheim betrieben wird.

