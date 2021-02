„Vor wenigen Tagen wurde die Regiobuslinie von Schwetzingen nach Walldorf/Wiesloch ausgeschrieben. Die ersten Busse fahren Ende des Jahres“, berichtet Hermino Katzenstein: „Das ist das jüngste Beispiel dafür, dass wir die neue Mobilität im Rhein-Neckar-Kreis vorangebracht haben“, so der Verkehrsexperte der Grünen im Landtag, den der hiesige Kandidat Dr. Andre Baumann zum virtuellen Talk eingeladen hatte.

„Egal wie wir unterwegs sind: zu Fuß, mit dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem E-Auto. Die neue Mobilität muss attraktiv, preiswert, sicher und klimafreundlich sein“, sagt auch Landtagskandidat Baumann: „Wir wollen und sollen mobil bleiben, aber so, dass wir unsere Lebensqualität erhöhen und die zukünftiger Generationen erhalten können.“

„Bis zum Jahr 2030 wollen wir den Anteil des ÖPNV verdoppeln, wir wollen, dass jedes dritte Auto CO2-neutral unterwegs ist und jeder zweite Weg mit dem Rad oder zu Fuß erledigt werden kann“, zählt Katzenstein die Ziele auf. Dadurch würden die Innenstädte vom Autoverkehr entlastet. „Auch wenn die Ziele der neuen Mobilität noch weit entfernt sind, wir sind auf dem richtigen Weg und schnell unterwegs. Gemeinsam werden wir das Klimaziel erreichen.“

Katzenstein erklärte, was sich in den vergangenen zehn Jahren verändert hat: „Verkehrspolitik ist mehr als nur Autopolitik. Jeder von uns ist mehr zu Fuß unterwegs als mit dem Auto. Darum war es wichtig, im Land den Fuß- und Radverkehr zu fördern.“ Auch der ÖPNV wurde massiv gestärkt. „Statt eines Tarifdschungels, haben wir einen fürs ganze Land gültigen BW-Tarif geschaffen. Mit einem ÖPNV-Ticket, das im ganzen Land gilt und auch noch preisgünstig ist. Ende 2021 können SAP-Beschäftigte aus Baumanns Wahlkreis ruckzuck nach Walldorf mit dem Bus fahren.“ In Schwetzingen werde nun die S-Bahnhaltestelle im Hirschacker gebaut, eine weitere S-Bahnhaltestelle in der Schwetzinger Nordstadt folge. „Ich freue mich, dass die S-Bahnverbindung von Karlsruhe nach Mannheim ausgebaut wurde: neue Züge der S9 und eine engere Taktung“, freut sich Baumann, der seit über elf Jahren mit dem Zug von Schwetzingen nach Stuttgart pendelt.

„Wir bringen auch den Radverkehr im Land gut voran“, so Katzenstein. Kommunen, die Schwachstellen in ihrem Radwegenetz beheben, würden vom Land hoch gefördert. Baumann ergänzt, dass er sich freut, dass der Kreis ein Hotspot der Radschnellwege im Land sei. Auf diesen Schnellwegen hätten Radfahrer Vorrang. „Wenn die Radschnellverbindung von Schwetzingen über Plankstadt und Eppelheim nach Heidelberg gebaut ist, dann fahre ich mit dem Rad genauso schnell nach Heidelberg wie mit dem Auto – und habe noch Sport getrieben und bin durch schöne Natur gefahren.“ Die Kommunen entlang dieses Radschnellweges hätten Planung und Bau übernommen, das Land erstatte aber alle Kosten.

„Aber wir haben noch viel zu tun“, sagt Baumann: „Nur wenn es einfacher, schnell und günstig ist, mit Bus, Bahn und Rad zu fahren, dann lassen Menschen ihr Auto in der Garage stehen.“ zg