Region. One Voice Down (OVD) ist eine Bandformation aus den über die Kurpfalz hinaus bekannten Musikern Deborah Lee, Markus Zimmermann - und Stephan Ullmann. Letzterer schied im Juni 2020 plötzlich und unerwartet aus dem Leben. Jetzt machen OVD als Duo weiter. An diesem Mittwoch, 17. Februar, erscheint ihre erste Single nach Ullmanns Tod mit dem Titel "Was bleibt" (Kooh Music). Sie ist über gängige Streamingdienste wie Spotify und iTunes abrufbar. Das Video zur Single gibt es zudem auf der Website von OVD.

