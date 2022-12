Neue Technologien bestaunt

„Endlich wieder ein Messebesuch – endlich wieder direkter Kontakt zur Industrie.“ So, oder so ähnlich lautet sicher die abschließende Bilanz der Fachschüler der Ehrhart-Schott-Schule nach Ihrem Besuch der FormNext in Frankfurt. Die Messe, die erstmals 2015 veranstaltet wurde, hat sich mittlerweile zur Leitmesse für additive Fertigung gemausert und zieht in drei Messehallen Gäste aus der ganzen Welt an.

Unter additiver Fertigung werden sämtliche Herstellungsverfahren bezeichnet, die landläufig unter 3D-Druck verstanden werden. Diese recht junge Fertigungstechnik hat sich nun in der Normierung der industriellen Fertigungsverfahren einen eigenen Platz gesichert und die Etablierung als vollwertige Technik ist in vollem Gange.

Exklusiver Rundgang

Nach einigen Jahren Pause begab sich nun erstmals wieder eine Abschlussklasse der Technikerschule der Ehrhart-Schott-Schule nach Frankfurt, um eine Exkursion zur Messe zu unternehmen. Rainer Volk, Vertriebsmitarbeiter des DMG-Mori-Konzerns und eigens für Bildungseinrichtungen zuständig, begrüßte in zwei Gruppen die Fachschüler. Anschließend führte er jeweils einen exklusiven Standrundgang durch, bei dem er auf aktuelle Technologien und Neuerungen im Geschäftsfeld des Weltmarktführers für Fräs- und Drehmaschinen einging.

Die bereits 2017 von DMG-Mori als Weltneuheit eingeführte Hybridtechnik setzt sich nun am Markt durch. Bei dieser Technologie findet ein additives Verfahren zum Aufbau metallischer Grundkörper quasi als Auftragsschweißung in der Maschine statt. Die abschließende Fräsbearbeitung erzeugt am Werkstück auf ein Minimum reduziert die erforderlichen funktionalen Geometrien durch enge Toleranzen.

Darüber hinaus präsentierte Volk eine SLM-Maschine als Neuling im DMG-Produktprogramm. Beim selektiven Lasersintern (SLM – Selective Laser Melting) wird in dünnen Schichten ein metallisches Pulver auf eine Fläche aufgetragen und durch gezielten Lasereinsatz punktuell verschmolzen. So entsteht Schicht für Schicht eine definierte Bauteilgeometrie, die dann ebenfalls an Funktionsstellen spannend nachbearbeitet wird.

Als sehr schönen Nebeneffekt traf man auf einige ehemaligen Technikerschüler, die nun aus beruflichen Gründen entweder die Messe besuchten oder selbst als Vertreter von Ausstellern tätig sind. mbü/zg