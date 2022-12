Neue Wege bei Berufsfindung

Neue Wege gehen: Dieses Jahr gaben bei einer „Bogy-Messe“ die Zehntklässler des Hebel-Gymnasiums den Neuntklässlern ihre Erfahrungen bei ihrem Bogy-Praktikum weiter.

Im Zuge der „Berufsorientierung am Gymnasium“ (Bogy) absolvieren die Schüler der zehnten Klassen ein Praktikum in einem für sie interessierenden Berufszweig: Von der Grundschule über das Krankenhaus bis zum Physikinstitut an der Universität war eine große Bandbreite abgedeckt. Bei der Bogy-Messe im Multifunktionsraum stellten sie „ihr“ Unternehmen anhand von Plakaten vor und standen für Fragen zur Verfügung.

Bisher haben die Schüler einen Bogy-Bericht geschrieben, den die Lehrer bewertet haben. In diesem Jahr war der schriftliche Teil auf Motive, Erfahrungen und Reflexion reduziert. Die Fakten über das Unternehmen, den Beruf und die Praktikumswoche haben die Zehntklässler dieses Jahr über die Plakate beziehungsweise im Gespräch mit den Neuntklässlern mündlich präsentiert. Die Plakate werden ebenfalls benotet.

Gelungen war vor allem die Wertschätzung der eigenen Erfahrungen der älteren Schüler einerseits und die Möglichkeit für die jüngeren, sich Infos, Empfehlungen und Anregungen zu holen. zg