Neuen Bahnlärm für Region vermeiden

Region. Die Mitglieder der Bürgerinitiative gegen Bahnlärm wählten in ihrer gut besuchten Jahresversammlung in der Gaststätte „Blaues Loch“ in Schwetzingen Herbert Brenner erneut zum Vorsitzenden. Auch die beiden Stellvertreter Sabine Walter und Detlev Wartig wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Der Vorsitzende gab in seinem Bericht einen Überblick über den Stand der Planungen im gesamten Projektraum und im Besonderen über die Entwicklung des Bahnprojektes im Raum Oftersheim, Schwetzingen, Plankstadt und Eppelheim. Anhand der verfügbaren Karten mit Raumwiederständen konnten die speziellen Herausforderungen möglicher Streckenkorridore anschaulich dargestellt werden.

Daraus entwickelte sich die Diskussion zu den aktuell vorliegenden möglichen Streckenverläufen einer neuen Güterzuglinie für den Streckenschluss zwischen Mannheim und Karlsruhe im Gesamtprojekt der Traverse Rotterdam-Genua.

Im Ergebnis waren sich die Mitglieder der Bürgerinitiative im Wesentlichen einig, dass eine oberirdische, zweigleisige neue Güterzugtrasse im hiesigen Raum zu enormen Belästigungen der Bevölkerung führen wird. Eine Linie über die Felder zwischen den Ortschaften hätte eine dramatische Zerschneidung der Landschaft zur Folge. In einer ohnehin dicht besiedelten Region mit schon jetzt überaus vielen Verkehrs- und Versorgungsadern kann dies, auch und vor allem wegen der dann zu erwartenden dramatischen zusätzlichen Lärmbelastungen, in einer ohnehin schon stark lärmgeschwängerten Umwelt keine wirklich gute Idee sein. Die einzigen alternativlosen Lösungsansätze sind wohl Tunnelbauten bei ortsnahen Streckenführungen beziehungsweise Tieferlegungen und Einhausung bei ortsentfernteren Linien.

Die Bürgerinitiative gegen Bahnlärm hat die Absicht, bis zum Herbst wenigstens zwei Veranstaltungen, gemeinsam mit den Anwohnern in den anliegenden Gemeinden durchzuführen. Dabei soll es darum gehen, zusammen mit den Eppelheimer und Plankstadter Bürgerinitiativen um die für alle Anwohner verträglichste Variante gemeinsam zu kämpfen. „Wir werden auf jeden Fall den Dialog mit Eppelheim und Plankstadt suchen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ebenfalls im Herbst ist geplant, zusammen mit der Stadt Schwetzingen zu diesem Themenkreis eine Zusammenkunft anzuberaumen und die Diskussion mit den Einwohnern fortzusetzen. Die Bürgerinitiative hatte damit bereits vor Pandemie begonnen. zg

