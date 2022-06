Neuer Bauabschnitt auf der B 36 zwischen Schwetzingen und Rheinau

Schwetzingen/Rheinau. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit 16. Mai 2022 die schadhafte Fahrbahn der B 36 zwischen Schwetzingen und Mannheim-Rheinau saniert. Zur Erhöhung der Verkehrssicher-heit wird hier auf einer Strecke von rund 4000 Metern je Fahrtrichtung, die Asphaltdeck-, Asphaltbinder- und Asphalttragschicht erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ab Mittwoch, 8. Juni, beginnt nun die nächste Bauphase, die voraussichtlich bis zum 20. Juli andauern wird. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim-Rheinau wird hierbei auf einen Fahrstreifen reduziert und auf die Gegenfahrbahn verschwenkt. Die Abfahrt der Anschlussstelle (AS) Mannheim-Rheinau Süd/Hafen 2 wird über den bereits im Vorfeld sanierten Verflechtungsstreifen geführt und ist ausgeschildert. Während dieses Bauabschnitts ist die Auffahrt der B 36 im Bereich der AS Brühl-Rohrhof in Fahrtrichtung Mannheim und die Auffahrt der B 36 im Bereich der Schwetzinger Landstraße (AS Mannheim-Rheinau Süd/Hafen 2) in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Der Verkehr wird über die AS Mannheim/Schwetzingen umgeleitet.

Voraussichtlich ab dem 20. Juli 2022, wird dann die Verkehrssicherung für den darauffolgenden Bauabschnitt der Fahrtrichtung Mannheim-Rheinau nach Schwetzingen eingerichtet. Hierbei wird der Verkehr ebenfalls auf die Gegenfahr-bahn verschwenkt und zunächst die Verflechtungsstreifen an den AS Mannheim-Rheinau-Süd und Brühl-Rohrhof saniert. Anschließend wird die Hauptfahrbahn erneuert.

