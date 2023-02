Neuer Defibrilator für das DRK in Schwetzingen

Spendenübergabe der Sparkasse Heidelberg an den Ortsverein Schwetzingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): Regionalleiter Björn Becker überreichte symbolisch 1200 Euro an den Vorsitzenden Dr. Hans-Jürgen Scholz und an Bereitschaftsleiterin Anja Beck. Der Ortsverein, einer von 26 Ortsvereinen im DRK-Kreisverband und seit 1974 unter dem Dach des ehemaligen städtischen Krankenhauses in der Maximilianstraße 5, hat für die großzügige Spende bereits einen weiteren Defibrillator angeschafft. Das Geld stammt aus dem PS-Sparen-Topf der Sparkasse, sagte Regionalleiter Becker.

Der DRK-Sanitätsdienst leistet schnelle Hilfe bei Notfällen, egal, ob bei Konzerten, Fußballspielen, Faschingsumzügen, beim Schwetzinger Herbst oder am Spargelsamstag. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sorgen für die kompetente Versorgung bei Verletzungen und Erkrankungen. Falls notwendig koordinieren sie auch den Transport ins Krankenhaus. Sie werden sorgfältig ausgebildet und für ihre Einsätze angemessen ausgerüstet. Der neue Automatisierte Elektrische Defibrillator (AED) ist bereits einem Einsatzfahrzeug zugeordnet worden, teilte Bereitschaftsleiterin Anja Beck mit.

Ein Defibrillator ist ein Gerät, das einen kontrollierten Stromstoß abgibt und bei einem plötzlichen Herzstillstand zur Wiederbelebung eingesetzt werden kann. Die Geräte sind heute so konzipiert, dass Laien damit problemlos umgehen können, meinte Dr. Hans-Jürgen Scholz. Über eine eingebaute Sprachfunktion gibt der Defibrillator an, welche Handgriffe in welcher Reihenfolge zu tun sind. Richtig eingesetzt, kann ein AED typische Ursachen für einen Kreislaufstillstand erkennen und entsprechend reagieren.