Neuer Film von Michael Shaw

Der Grüne Kreisverband Kurpfalz-Hardt lädt alle Interessierten zum ersten Grünen Kino im Grünen Büro in der Mannheimer Straße 7 ein. Am Sonntag, 16. Oktober, um 15 Uhr läuft dort der Film „Living in the Time of Dying“ von Michael Shaw. Er wird auf Englisch mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Der bewegende Dokumentarfilm „Living in The Time of Dying“ („Leben in Zeiten des Sterbens“) wirft einen schonungslosen Blick darauf, was es bedeutet, inmitten einer Klimakatastrophe zu leben und darin Sinn und Zweck zu finden. Der unabhängige Filmemacher Michael Shaw erkennt das Ausmaß der Klimakrise, mit der wir konfrontiert sind, und verkauft sein Haus, um auf der Suche nach Antworten um die Welt zu reisen. Schon bald wird deutlich, wie tief das Dilemma reicht und welche Systeme und Denkweisen uns hierher gebracht haben. Stan Rushworth, ein Ältester der amerikanischen Ureinwohner, bringt einen besonders erhellenden Blickwinkel in diese Fragen ein.

Die im Dokumentarfilm interviewten Personen argumentieren, dass es zu spät sei, um einen Klimawandel katastrophalen Ausmaßes noch aufzuhalten, aber keineswegs zu spät, um eine neue, lebensspendende Beziehung zu unserer Welt zu finden.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung unter KV-Vorstand@gruene-kurpfalz-hardt.de unbedingt notwendig. zg