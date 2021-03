  Neuer Herzkatheter in der GRN-Klinik

Schwetzingen. Die Versorgung von Patienten mit akuten und chronischen Herzerkrankungen in der Region soll durch einen neuen Herzkatheter in der GRN-Klinik Schwetzingen weiter verbessert werden. Das schreibt die Klinik in einer Pressemitteilung. Die neue Herzkatheteranlage sei für Eingriffe an Herzkranzgefäßen, aber auch an Becken- und Beinarterien hervorragend ausgestattet.

„Der zweite Herzkatheter ist eine bedeutende Investition in die Zukunft unserer Klinik", erklärt Leiterin Katharina Elbs. Professor Dr. Eberhard Scholz, seit einigen Wochen neuer Chefarzt der Abteilung Kardiologie und Angiologie, ergänzt: „Mit der Herzkatheter-Anlage besitzen wir eines der neuesten Geräte auf diesem Gebiet. Unsere Eingriffe können wir mit dem intelligenten System noch besser kontrollieren. Darüber hinaus ist die Strahlenbelastung der Artis-one-Anlage viel geringer als bei anderen verwendeten Katheteranlagen. Die Anlage erlaubt zudem die Behandlung von Herzrhythmusstörungen.“

Wichtigste therapeutische Einsatzmöglichkeit sei die vorbeugende oder Notfallbehandlung bei Herzinfarkt. Hier werden mithilfe von Kathetern, Ballons und Stents verschlossene oder verengte Herzkranzgefäße wieder eröffnet und die Durchblutung des Herzmuskels wiederhergestellt.