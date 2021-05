Neuer Kindergarten soll kommen

Schwetzingen. Mit einigen interessanten Themen wird sich der Schwetzinger Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 19. Mai, 18 Uhr im Josefshaus befassen. So soll im bisherigen Indoor-Spielplatz „Drachenland“ ein neuer viergruppiger Kindergarten eingerichtet werden – betrieben von einem privaten Träger. Dazu braucht es eine baurechtliche Zustimmung. Zudem werden die nächsten Schritte auf dem Weg zur Bebauung des Pfaudler-Areals eingeleitet. Dazu sollen unter anderem städtische Flächen an der Pfaudlerstraße an den Bauträger Epple verkauft werden.

