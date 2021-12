Neuer Ort für Bildstocksäule

Eppelheim. Der Gemeinderat stimmt in seiner nächsten Sitzung am Montag, 6. Dezember, 19 Uhr über den von der Verwaltung vorgeschlagenen neuen Standort für die Bildstocksäule in der Grünanlage an der Einmündung Hauptstraße/Grenzhöfer Straße ab. Im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Endhaltestelle „Kirchheimer Straße“ musste der bisherige Standort der Bildstocksäule aufgegeben werden. Bei der zwischenzeitlich abgebauten und im Bauhof eingelagerten Bildstocksäule handelt es sich nicht um die Original-Bildstocksäule, sondern um eine hergestellte Kopie; das Original der Bildstocksäule steht vor dem katholischen Gemeindezentrum in der Blumenstraße. Büssecker scheidet aus Die Ratsmitglieder stimmen in der Rudolf-Wild-Halle außerdem über die Vergabe der Arbeiten für den Rückbau der ehemaligen Förderbrunnen auf dem Gelände des früheren Wasserwerks an die Firma Sax & Klee, zum Brutto-Angebotspreis von 127827,42 Euro ab. Stadtrat Hans-Günther Büssecker hat zudem beantragt, zum 31. Dezember 2021 aus dem Gemeinderat ausscheiden zu dürfen.

