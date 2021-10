Neuer Termin: Impfaktion am Neuen Messplatz

Schwetzingen. Nachdem die Coronaschutz-Impfaktion am Neuen Messplatz ein Erfolg war, wird es - neben dem bereits schon angekündigten Impftermin am Donnerstag, 4. November, im Palais Hirsch am Schlossplatz - eine weitere Gelegenheit geben: Und zwar am Dienstag, 2. November, von 13 bis 18 Uhr am Neuen Messplatz in den ehemaligen Räumen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes neben der Feuerwehr. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Geimpft wird jeweils mit den Impfstoffen Biontech, Moderna sowie mit Johnson & Johnson (J&J) - davon wird nur eine Impfung benötigt. Mit Biontech und Moderna sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich (im Alter von 14 bis 17 Jahren mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern/ im Alter von 12 bis 13 Jahren in Anwesenheit der Eltern, nach Aufklärung gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlung).

Drittimpfungen sind für all diejenigen möglich, die nach neuerlichem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zu einer Impfung berechtigt sind. Mehr Infos dazu gibt es hier. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Impfwillige sollen ein Ausweisdokument mit (Personalausweis oder Reisepass), die Versichertenkarte und den Impfpass - sofern vorhanden - mitbringen.

Weitere Informationen gibt es hier.

