Rhein-Neckar-Kreis. „Bedingt durch eine hohe Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Covid-19 kann die Wahrscheinlichkeit schwerer Krankheitsverläufe sowie die Mortalität der Infizierten – allen voran im Bereich vulnerabler Personengruppen – stark gesenkt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Um auch weiterhin den Schutz dieser Gruppen bestmöglich sicherzustellen, habe der Bundestag in Anlehnung an die Regelungen der Masernimpfpflicht eine einrichtungsbezogene Pflicht zur Coronavirus-Schutzimpfung eingeführt. Ziel des Gesetzes sei, gefährdete Personen, die unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen untergebracht seien oder sonst medizinisch oder pflegerisch betreut würden, besser vor Infektionen zu schützen“, heißt es weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitarbeitende der im Gesetz erwähnten Einrichtungen oder Unternehmen müssten ihrer Leitung bis zum 15. März einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung, einen Genesenennachweis oder ein ärztliches Attest, welches belegt, dass sie nicht geimpft werden können, vorlegen. Falls das nicht geschehe, müssten die Leitungen unverzüglich das Gesundheitsamt benachrichtigen. Von dort könne in letzter Konsequenz ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot angeordnet werden – dieses Prozedere habe der Gesetzgeber so festgelegt, teilt der Kreis mit.

In einem digital verschickten Schreiben an die betroffenen Einrichtungen hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für das Stadtgebiet Heidelberg zuständig ist, nun über das zu erwartende Verwaltungsverfahren informiert. Dabei werden die betroffenen Personen aufgefordert, ihren Nachweis der Immunisierung innerhalb einer festgelegten Frist beim Gesundheitsamt vorzulegen. Zusätzlich werden sie auch ein niederschwelliges Impfangebot mit der Möglichkeit der individuellen Beratung erhalten, ebenso entsprechenden Zugang zu umfangreichen Informationsmaterialien bezüglich der Covid-19-Schutzimpfung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Unsere Intention – und die Zielsetzung des Gesetzgebers – ist ja nicht, sofort Beschäftigungsverbote anzuordnen, sondern eine höhere Impfquote zu erreichen“, erklärt Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss. Auch die Einrichtungen und die Unternehmen selbst werden im Zuge des Verwaltungsverfahrens förmlich angehört, sobald sich der Erlass eines Betretungsverbots konkretisiert. Insofern bittet das Gesundheitsamt bereits jetzt, von entsprechenden Anträgen auf Ausnahmegenehmigung hinsichtlich des Erlasses von Betretungsverboten abzusehen.

Innerhalb des neuen Sachgebiets im Gesundheitsamt befinde sich momentan eine Online-Datenbank im Aufbau, die es den Einrichtungen ermögliche, Daten der betroffenen Personen digital ans Gesundheitsamt zu übermitteln. „Hierbei ist zu beachten, dass keine Daten von vollständig immunisierten Mitarbeitenden erfasst werden müssen. Es ist lediglich eine Übermittlung der Personen erforderlich, die bis zum 15. März keinen entsprechenden Nachweis vorgelegt haben“, sagt Dezernentin Kuss. zg

Info: Einrichtungen, die das Infoschreiben noch nicht erhalten haben, können sich per E-Mail an impfen@rhein-neckar-kreis.de melden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3