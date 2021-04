Neues Angebot: "Sonntagmorgens miteinander"

Hockenheim. Ein neues Angebot bietet die Evangelische Kirchengemeinde ab Sonntag, 25. April, von 10 bis 11 Uhr an. „Sonntagmorgens miteinander“ bedeutet, es geht um Gemeinschaft von Menschen, wie sie auch über das Online-Medium Zoom durchaus möglich sei. Der Titel bedeutet auch, diese Gemeinschaft habe etwas mit dem zu tun, was die Kirchengemeinde sonntags, in welcher Form auch immer, im Gottesdienst anbietet.

Pfarrer Michael Dahlinger, der dieses Format nun erstmals moderiert, sagt dazu: „Dieses Angebot kann und soll einen Gottesdienst in der Kirche weder online abbilden noch ersetzen. Lediglich die Uhrzeit ist bewusst so ausgewählt, dass sie an den gewohnten Sonntagmorgengottesdienst erinnert. So wird das eine Rolle spielen, was unter anderem auch den Gottesdienstbesuchern wichtig ist und was sie vermissen: das Miteinander Reden und Wahrnehmen, ob vor dem Gottesdienst auf den Treppenstufen oder beim Kirchencafé.“

Zu diesem „geselligen Teil“, wie es Pfarrer Dahlinger bewusst nennt, tritt ein biblischer Impuls, in der Regel der für den jeweiligen Sonntag vorgeschlagene Bibeltext. Nicht in Form einer Predigt, sondern in einem gemeinsamen darüber Nachdenken mit der Methode des Bibelteilens. Dahlinger verspricht sich damit ein aktiveres Miteinander als es mit Videoangeboten über den YoutubeKanal der Kirchengemeinde möglich ist. „Im Grunde genommen ist es ein Back to the roots, wie schon die ersten Christen den Sonntag gefeiert haben, nur jetzt im Leitmedium Internet.“

„Sonntagmorgens miteinander“ wird es über Zoom online geben. Mehr Infos, insbesondere den Zoom-Link, gibt es auf der Webseite der Kirchengemeinde.

