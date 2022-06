Neues in der Mühlenstraße

Die Bewohnerparkzone 2 wird in Schwetzingen um die Mühlenstraße 1a bis 29 (nur ungerade Hausnummern) erweitert. Dies hat der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen. Die Bewirtschaftungszeit wird auf werktags 9 bis 21 Uhr festgelegt. Verkehrsteilnehmende können in diesem Zeitraum mit Parkscheibe maximal zwei Stunden parken. Bewohner der Parkzone 2 mit entsprechendem Parkausweis unbeschränkt. Für die erforderliche Beschilderung bewilligte der Gemeinderat überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 2000 Euro.

Der Erweiterung ging ein Bürgerantrag von dort wohnhaften Schwetzingern voraus. Diese hatten eine Erweiterung beantragt, da in diesem Bereich vermehrt Dauerparker (Beschäftigte in Geschäften und Büros in der Innenstadt) parken und Bewohner tagsüber daher oft keinen Parkplatz in Wohnungsnähe finden. Der Technische Ausschuss hatte sich in seiner Sitzung am 4. Mai daher mehrheitlich für die Erweiterung ausgesprochen. zg