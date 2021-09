Neues Konzept für Schwetzinger Gottesdienste

Schwetzingen. Die evangelische Kirchengemeinde hat in den vergangenen fünf Jahren bei den Gottesdiensten auf den ersten Blick eine sehr positive Entwicklung erlebt: Der Besuch an normalen Sonntagen, der sich vor Jahren auf unter 30 Mitfeiernde eingependelt hatte, hat sich in etwa verdoppelt und bei 60 Menschen stabilisiert. Eine weitere Steigerung gab es danach allerdings nicht mehr, heißt es in einer Mitteilung der Kirche.

Zur Wahrheit gehört aber auch, so Pfarrer Groß, wenn an einem normalen Sonntag 60 Menschen in die Kirche kommen, so sind dies nicht viel mehr als ein Prozent unserer Gemeindeglieder. „99 Prozent erreichen wir nicht.“ Natürlich gibt es Anlässe wie Weihnachten, die Konfirmationen oder besondere kirchenmusikalische Höhepunkte, an denen die Stadtkirche (also jenseits von Corona) proppenvoll ist. „Aber unser ‚Standardprogramm‘, das auch mir selbst sehr lieb ist, ist zu einem ‚Nischenprogramm‘ geworden“, so Groß und ergänzt: „Diese Tatsache kann uns nicht kaltlassen. Denn unsere Aufgabe ist es, die ,Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk‘ (so die 6. These der Theologischen Erklärung von Barmen). Wenn wir diese Aufgabe nicht mehr allein mit dem klassischen Gottesdienst nach der Agenda der Evangelischen Kirche in Baden erfüllen können, müssen wir neue Wege ausprobieren.“ Deswegen hat der Kirchengemeinderat beschlossen, ein Jahr lang – vom 19. September 2021 bis zu den Sommerferien 2022 – ein stark verändertes Gottesdienstkonzept auszuprobieren.

Dieses umfasst folgende Eckpunkte: Am ersten Sonntag im Monat wird um 9.30 Uhr ein klassischer Gottesdienst in der St. Josef-Kapelle auf dem Hirschacker gefeiert, gelegentlich mit Taufen oder Abendmahl. Um 11 Uhr ist Gottesdienst mit Abendmahl in der Stadtkirche.

Am zweiten Wochenende ist Platz für Experimente, Themengottesdienste, neue Orte und Zeiten. Ob es ein Friedensgottesdienst zur dann gewohnten Zeit um 11 Uhr ist, ein Gottesdienst in einer Kneipe am Samstagabend, ein Tauffest im Schlossgarten am Sonntagmittag oder ein Gottesdienst auf dem Spargelacker – vieles ist möglich. Zeit und Ort werden jeweils vorher bekannt gegeben.

Am dritten Sonntag wird ein Gottesdienst gefeiert mit einem kirchenmusikalischen Schwerpunkt, von Bachs großen Orgelwerken bis zur Jazz-Messe. Los geht es jeweils um 11 Uhr in der Stadtkirche.

Am vierten Sonntag wird eingeladen zum Abendgottesdienst um 18 Uhr: im Sommer im Melanchthon-Garten, im Winter in der Stadtkirche. Außerdem geht am Vorabend dieses Sonntags um 18 Uhr der Online-Gottesdienst „for your soul“ bei Youtube auf Sendung.

Der fünfte Sonntag im Monat ist der Joker im Kalender: Taufen sind ebenso möglich wie andere Themen und Prägungen. Zusätzlich gibt es weiterhin die Gottesdienste an Festtagen an allen drei Standorten. Die monatlichen klassischen Gottesdienste um 11.15 Uhr im Melanchthon-Haus fallen dagegen weg.

Zum Auftakt wird an diesem Sonntag, 19. September, um 11 Uhr Gottesdienst mit besonderer Kirchenmusik gefeiert, mitgestaltet von Kirchenchor und Vokalensemble unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer. Peter Roth wird als langjähriges Chormitglied im Gottesdienst verabschiedet. Predigt und Liturgie gestaltet Pfarrer Steffen Groß. In der Stadtkirche gilt Maskenpflicht, auf Abstandsregeln ist zu achten.

